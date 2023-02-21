Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
40 минут назад

Что будет, если вовремя не заняться своей печенью? Отвечает врач

Секрет Фирмы

Печень считается одним из самых выносливых органов в нашем теле, но всё же она тоже не вечна. Особенно если совсем не следить за её состоянием, постоянно нанося ей удары алкоголем и жирной пищей. В конце концов печень может дать сбой в самый неожиданный момент и довести человека до онкологии. Как обезопасить себя от смертельных последствий, рассказал врач-гепатолог больницы им. Плетнёва Дмитрий Монахов.

Что будет, если вовремя не заняться своей печенью
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

«Печень — это очень благодатный орган. Факторы риска — неправильное питание, алкоголь, вирусный гепатит, лишний вес, тогда нормальная печень переходит в состояние жирового гепатоза. Это состояние может быть обратимо — снижение веса, нормализация уровня глюкозы и пересмотр своего отношения к алкоголю. Из жирового гепатоза можно перейти в норму, не в 100% случаев, но такой путь возможен», — отметил эксперт.

По словам врача, путь к решению проблем довольно прост. В первую очередь нужно вовремя обратиться к специалисту, который установит причину сбоя печени и пропишет грамотное восстановление. Монахов пояснил, что у органа есть способность к функциональной регенерации, когда клетки-гепатоциты берут на себя функцию своих «погибших друзей».

А как быть тем, кто с алкоголем завязал, но печень уже посажена? В таких случаях всегда советуют обращаться к врачу, чтобы тот подобрал индивидуальную терапию. Вместе с этим врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова назвала четыре универсальных принципа, которых нужно придерживаться всем бывшим алкоголикам.

Болезни и лекарства,Дмитрий Монахов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий