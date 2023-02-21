Что будет, если вовремя не заняться своей печенью

Печень считается одним из самых выносливых органов в нашем теле, но всё же она тоже не вечна. Особенно если совсем не следить за её состоянием, постоянно нанося ей удары алкоголем и жирной пищей. В конце концов печень может дать сбой в самый неожиданный момент и довести человека до онкологии. Как обезопасить себя от смертельных последствий, рассказал врач-гепатолог больницы им. Плетнёва Дмитрий Монахов.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

«Печень — это очень благодатный орган. Факторы риска — неправильное питание, алкоголь, вирусный гепатит, лишний вес, тогда нормальная печень переходит в состояние жирового гепатоза. Это состояние может быть обратимо — снижение веса, нормализация уровня глюкозы и пересмотр своего отношения к алкоголю. Из жирового гепатоза можно перейти в норму, не в 100% случаев, но такой путь возможен», — отметил эксперт.

По словам врача, путь к решению проблем довольно прост. В первую очередь нужно вовремя обратиться к специалисту, который установит причину сбоя печени и пропишет грамотное восстановление. Монахов пояснил, что у органа есть способность к функциональной регенерации, когда клетки-гепатоциты берут на себя функцию своих «погибших друзей».