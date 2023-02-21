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3 часа назад

Высокая температура тоже может встречаться при раке

Ferra.ru

Рак может распространяться по всему телу. И высокая температура - один из признаков этого процесса.

Высокая температура может встречаться при раке
Фото: FerraFerra

Считается, что повышение температуры тела - это сигнал, указывающий на то, что раковая опухоль прорастает в близлежащие ткани. Как отмечает Healthline, высокая температура у пациентов с раком обычно говорит о том, что рак распространился на другие органы или что он прогрессирует.

В некоторых исследованиях отмечается, что чаще всего встречается повышенная температура при раке крови. То есть при лимфоме и лейкемии. А вот самые распространённые виды рака (рак лёгких, кишечника, молочной железы) с меньшей вероятностью вызовут у человека лихорадку. Правда, если опухоль перешла на печень, то у него всё-таки может подняться температура.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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