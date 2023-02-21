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2 часа назад

Вот как всего за 20 секунд определить риск инсульта

Ferra.ru

Инсульт может возникнуть двумя путями. Часто это происходит, когда тромб застревает в одной из артерий головного мозга и блокирует кровоток. Иногда сгусток крови образуется внутри вены из-за разрыва бляшки с холестерином. Учёные уверены, что вероятность инсульта можно определить при помощи 20-секундного теста.

Вот как всего за 20 секунд определить риск инсульта
Фото: FerraFerra

В исследовании, опубликованном в Stroke, говорится, что люди, которые не могут стоять на одной ноге как минимум 20 секунд, имеют более высокий риск инсульта или повреждения мозга. Эти выводы были получены после анализа результатов японского исследования, где приняли участие около 1400 человек.

Все измерения в ходе исследования проводились у людей босиком. Руки участников при этом были прижаты к телу.

Если люди стояли на одной ноге меньше 20 секунд, то это было связано с церебральным заболеванием мелких сосудов у почти полностью здоровых людей среднего и пожилого возраста. Кроме того, эксперты обнаружили, что примерно треть людей с более чем двумя повреждениями в головном мозге также имели проблемы с сохранением баланса. Среди людей, имеющих одно поражение мозга, 16% имели проблемы с равновесием.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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