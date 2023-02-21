Врач рассказал, зачем нужна реабилитация

Если сотрудник получил в рабочее время производственную травму, то в серьезных случаях ему может потребоваться реабилитация. Пройти восстановление человек сможет в медучреждении, которое выберет сам из списка, рекомендованного лечащим врачом. Об этом говорится в постановлении правительства, которое вступает в силу 21 февраля.

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Этот этап общего процесса лечения очень важен, рассказал «Парламентской газете» врач спортивной медицины Илья Мелехин.

«От того как будет проходить процесс восстановления, и как быстро он начнется, зависит качество жизни пациента. Он либо вернется к здоровому состоянию, и на работу, либо будет ограничен в своих физических возможностях. И если начать это делать спустя время, добиться положительного результата будет гораздо тяжелее», — утверждает врач.

Он пояснил, что на реабилитацию пациента направляет лечащий врач, в зависимости от травмы, это может быть, невролог, хирург, травматолог, нейрохирург.

По словам специалиста, восстановление может начаться уже в больнице вместе с основным лечением. Это помогает избежать дальнейших обострений и восстановить нормальную работу внутренних органов и систем больного. Для этого пациенту проводят медикаментозную терапию, физиотерапию, ЛФК, лечебный массаж.