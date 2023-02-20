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54 минуты назад

Симптомы, которые указывают на то, что рак распространился по вашему организму

Ferra.ru

Примерно 90% процентов смертей от рака связаны с тем, что болезнь распространяется на другие органы. Врач перечислил признаки этого процесса.

Симптомы, указывающие, что рак распространился по организму
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Раковые клетки не обязательно концентрируются только в одном месте в организме. Они могут распространяться и на другие части тела. Называется подобное состояние метастатическим раком.

Различные виды рака обычно переходят на определенные органы. К примеру, рак молочной железы — на головной мозг, кости, печень или легкие, рак кишечника — на легкие, печень, лимфатические узлы, рак поджелудочной — на печень и желудок.

Признаки метастатического рака зависят от места распространения заболевания. Так, боль в груди и одышка возникает при метастазах в лёгких, переломы и боль в костях — при метастазах в костях, желтуха и вздутие живота — при метастазах в печени.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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