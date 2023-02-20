Уролог Курышкина перечислила факторы, ухудшающие качество спермы

«Отрицательно сказывается и прогрессирующая гиподинамия человечества. Молодые люди мало двигаются, игнорируют регулярные физические упражнения. Вместе с гиподинамией к нам пришло и переедание. В результате избыточное потребление пищи приводит к повышению уровня холестерина, ухудшению кровоснабжения внутренних органов, в том числе органов малого таза», — отметила Курышкина.