Уролог Курышкина перечислила факторы, ухудшающие качество спермы

Врач-уролог, заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра ФГБУ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Курышкина в беседе с Life перечислила факторы, ухудшающие качество спермы. В частности речь идет о курении, наркотиках и злоупотреблении алкоголем. Специалист пояснила, что мужская репродуктивная система очень хрупкая и более подвержена влиянию внешних факторов, нежели женская.
«Отрицательно сказывается и прогрессирующая гиподинамия человечества. Молодые люди мало двигаются, игнорируют регулярные физические упражнения. Вместе с гиподинамией к нам пришло и переедание. В результате избыточное потребление пищи приводит к повышению уровня холестерина, ухудшению кровоснабжения внутренних органов, в том числе органов малого таза», — отметила Курышкина.
Она добавила, что еще одним фактором, негативно влияющим на качество спермы, является половая неразборчивость. Также, по ее словам, угнетает мужскую фертильность и микропластик, который неизбежно накапливается в организме.