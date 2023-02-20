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3 часа назад

Уролог Курышкина перечислила факторы, ухудшающие качество спермы

Газета.Ru

Врач-уролог, заведующая хирургическим отделением клинико-диагностического центра ФГБУ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлия Курышкина в беседе с Life перечислила факторы, ухудшающие качество спермы. В частности речь идет о курении, наркотиках и злоупотреблении алкоголем. Специалист пояснила, что мужская репродуктивная система очень хрупкая и более подвержена влиянию внешних факторов, нежели женская.

Уролог Курышкина перечислила факторы, ухудшающие качество спермы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Отрицательно сказывается и прогрессирующая гиподинамия человечества. Молодые люди мало двигаются, игнорируют регулярные физические упражнения. Вместе с гиподинамией к нам пришло и переедание. В результате избыточное потребление пищи приводит к повышению уровня холестерина, ухудшению кровоснабжения внутренних органов, в том числе органов малого таза», — отметила Курышкина.

Она добавила, что еще одним фактором, негативно влияющим на качество спермы, является половая неразборчивость. Также, по ее словам, угнетает мужскую фертильность и микропластик, который неизбежно накапливается в организме.

Болезни и лекарства,Минздрав РФ,
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