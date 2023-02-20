Какие исследования помогут исключить онкологию

Онкологические заболевания – слишком частая причина летальных исходов, потому крайне важно обнаружить такую проблему в самом начале ее развития.
Рак опасен в первую очередь как раз тем, что очень долгое время развивается бессимптомно, что сильно мешает его своевременному лечению, а на поздних стадиях зачастую уже не поддается терапии и ситуация становится безвыходной.
Чтобы вовремя заподозрить серьезные патологии в организме важно внимательно относится к своему здоровью и ежегодно проходить медицинские осмотры, а также сдавать базовые анализы.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие исследования помогут исключить онкологические заболевания, если закрались сомнения на этот счет.
Основной задачей, которая сейчас стоит перед медициной, является ранее выявление онкологии. Не существует какого-то одного метода, который помог бы разом решить эту задачу.