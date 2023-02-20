Какие исследования помогут исключить онкологию

Это всегда комплекс мероприятий, который состоит из лабораторного анализа крови с выявлением онокмаркеров. К маркерам злокачественного роста относятся гормоны, ферменты, гликопротеины, липиды, белки, метаболиты. Очень важно понимать, что онкомаркеры используются не только при выявлении оноклогии, но и при дифференциальной диагностике, выявлении прогнозе и выборе метода лечения, оценки его эффективности. Важно понимать, что выявление онкомаркеров — лишь один из методов. Важнейшая стратегия — объединить различные исследования – это онкомаркеры, УЗИ, рентген. Первостепенная задача — увидеть организм изнутри и обнаружить очаг опухоли.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог