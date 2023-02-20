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1 час назад

Какие исследования помогут исключить онкологию

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Онкологические заболевания – слишком частая причина летальных исходов, потому крайне важно обнаружить такую проблему в самом начале ее развития.

Какие исследования помогут исключить онкологию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Рак опасен в первую очередь как раз тем, что очень долгое время развивается бессимптомно, что сильно мешает его своевременному лечению, а на поздних стадиях зачастую уже не поддается терапии и ситуация становится безвыходной.

Чтобы вовремя заподозрить серьезные патологии в организме важно внимательно относится к своему здоровью и ежегодно проходить медицинские осмотры, а также сдавать базовые анализы.

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие исследования помогут исключить онкологические заболевания, если закрались сомнения на этот счет.

Онколог рассказал, как предотвратить развитие рака

Основной задачей, которая сейчас стоит перед медициной, является ранее выявление онкологии. Не существует какого-то одного метода, который помог бы разом решить эту задачу.

Это всегда комплекс мероприятий, который состоит из лабораторного анализа крови с выявлением онокмаркеров. К маркерам злокачественного роста относятся гормоны, ферменты, гликопротеины, липиды, белки, метаболиты. Очень важно понимать, что онкомаркеры используются не только при выявлении оноклогии, но и при дифференциальной диагностике, выявлении прогнозе и выборе метода лечения, оценки его эффективности. Важно понимать, что выявление онкомаркеров — лишь один из методов. Важнейшая стратегия — объединить различные исследования – это онкомаркеры, УЗИ, рентген. Первостепенная задача — увидеть организм изнутри и обнаружить очаг опухоли.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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