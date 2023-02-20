Врач рассказал, может ли пропадать память у здорового человека

Когда есть какие-то отклонения в работе мозга, пусть даже не катастрофические, а стандартные возрастные, нередко случается, что какие-то мелочи из памяти просто вымывает. И когда такое происходит, то со вздохом понимаешь — вот она, старость. Но если пропадать из памяти начинают целые эпизоды, это что — конец? А вот и нет, это даже не значит, что есть какая-то болезнь, заявил доктор Александр Мясников.

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Как объяснил врач, есть такое понятие, как «временная глобальная потеря памяти», и она действительно очень похожа на голливудскую амнезию. В такие моменты человек просто не может запоминать что-то, а потом под конец эпизода будто просыпается и не понимает, где он и с кем.

Или же человек изначально не в состоянии вспомнить то, что происходило вчера, неделю назад, месяц или год. Но при этом он спокойно владеет всеми навыками и умениями — пианист сыграет пару произведений, а полиглот не забудет ни одного языка.

То есть как бы мозг функционирует в привычном режиме, раз он может выдавать такие пируэты. Но что-то как будто перегорает. Такие случаи медики изучают ещё с середины XX века. По данным исследователей, эти приступы амнезии случаются с людьми среднего и пожилого возраста и касаются 7–10 из 100 000 человек.