5 изменений на руках, по которым можно распознать рак

Британские врачи говорят, что порой серьезное онкологическое заболевание можно обнаружить, взглянув на руки. Это не закономерность, но в медицине описаны подобные случаи. Вот какие изменения на ладонях должны насторожить и стать поводом немедленно обратиться к доктору. Изменения приводит издание Express.co.uk со ссылкой на портал о медицине WebMed:

Фото: Super.ru Super.ru

Кожа на ладонях сморщилась, приобрела вид вареной, бархатистой или бороздчатой. Будто вы посидели продолжительное время в горячей ванне, но только вы этого не делали, а руки начали так выглядеть постоянно. Пальцы скукоживаются, кожа на них светлеет. По словам экспертов, это может говорить о раке легкого.

2. На ладонях появились покраснения и сыпь. При этом может быть зуд и боль.

3. Изменилась форма пальцев. Стоит насторожиться, если кончики пальцев выглядят крупнее, что придает им вид барабанной палочки.

4. Вы не узнаете свою ногтевую пластину. У заболевшего онкологией может размягчиться основание ногтя, а область вокруг него покраснеть — так называемая эритема.