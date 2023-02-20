Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
2 часа назад

5 изменений на руках, по которым можно распознать рак

Super.ru

Британские врачи говорят, что порой серьезное онкологическое заболевание можно обнаружить, взглянув на руки. Это не закономерность, но в медицине описаны подобные случаи. Вот какие изменения на ладонях должны насторожить и стать поводом немедленно обратиться к доктору. Изменения приводит издание Express.co.uk со ссылкой на портал о медицине WebMed:

5 изменений на руках, по которым можно распознать рак
Фото: Super.ruSuper.ru

Кожа на ладонях сморщилась, приобрела вид вареной, бархатистой или бороздчатой. Будто вы посидели продолжительное время в горячей ванне, но только вы этого не делали, а руки начали так выглядеть постоянно. Пальцы скукоживаются, кожа на них светлеет. По словам экспертов, это может говорить о раке легкого.

2. На ладонях появились покраснения и сыпь. При этом может быть зуд и боль.

3. Изменилась форма пальцев. Стоит насторожиться, если кончики пальцев выглядят крупнее, что придает им вид барабанной палочки.

4. Вы не узнаете свою ногтевую пластину. У заболевшего онкологией может размягчиться основание ногтя, а область вокруг него покраснеть — так называемая эритема.

5. Угол между ногтевым ложем и ногтевым валиком (кожа сразу под кутикулой) увеличивается. В результате ноготь изгибается сильнее обычного.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий