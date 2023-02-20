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3 часа назад

Эксперт  рассказал, какие внутренние органы страдают из-за пирсинга ушей

Москва24

Пирсинг может спровоцировать появление болей в сердце и желудке, так как многолетний контакт металла с ушной раковиной оказывает негативное воздействие на системы человека. Об этом News.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

Какие внутренние органы страдают из-за пирсинга ушей
Фото: Москва 24Москва 24

"Это не относится к области доказательной медицины, но мы внимательно относимся к китайским практикам и наработкам, лечениям травами, корнями, акупунктуре. Люди специально едут в Китай, чтобы лечиться по восточным технологиям, да и в российских городах тоже ищут подобные центры", – сказал он.

По словам врача, пирсинг может оставить рубцы и спайки, которые выглядят не совсем эстетично.

Болезни и лекарства,Владимир Зайцев,
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