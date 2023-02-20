Какие внутренние органы страдают из-за пирсинга ушей

"Это не относится к области доказательной медицины, но мы внимательно относимся к китайским практикам и наработкам, лечениям травами, корнями, акупунктуре. Люди специально едут в Китай, чтобы лечиться по восточным технологиям, да и в российских городах тоже ищут подобные центры", – сказал он.