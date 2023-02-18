Назван срок развития цирроза печени при употреблении алкоголя

«Как пишут английские гепатологи, примерно пять лет такого образа жизни [употребления алкоголя по выходным — прим. ГМ] приводят к циррозу печени. Здесь ещё есть такой фактор, как лишний вес. Это предвестник жирового гепатоза. Допустим, если у пациента есть ещё сахарный диабет в лёгкой форме — это тоже будет ускорять жировой гепатоз. И чуть-чуть больше алкоголя, чем нужно, — и вот у пациента будет цирроз печени. У его друга, который стройный, спортивный, такое же количество алкоголя может не привести к циррозу».