Назван срок развития цирроза печени при употреблении алкоголя

По словам специалиста, если в течение пяти лет выпивать по бокалу вина каждую пятницу, можно оказаться в зоне риска.
Врач-хирург, гепатолог больницы им. Плетнёва, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что на развитие этого заболевания влияет и образ жизни в целом.
«Как пишут английские гепатологи, примерно пять лет такого образа жизни [употребления алкоголя по выходным — прим. ГМ] приводят к циррозу печени. Здесь ещё есть такой фактор, как лишний вес. Это предвестник жирового гепатоза. Допустим, если у пациента есть ещё сахарный диабет в лёгкой форме — это тоже будет ускорять жировой гепатоз. И чуть-чуть больше алкоголя, чем нужно, — и вот у пациента будет цирроз печени. У его друга, который стройный, спортивный, такое же количество алкоголя может не привести к циррозу».
Монахов добавил, что диагноз «жировой гепатоз» — первый сигнал, что необходимо обратить внимание на печень.
По его словам, на этой стадии ещё можно избежать развития цирроза, потому что этот орган обладает способностью к регенерации.