Как определить рак по состоянию ладоней

Рак остаётся одним из самых страшных и опасных диагнозов. Учёные до сих пор не могут найти причину появления раковых клеток, а врачи — найти успешный способ лечения недуга.
Поэтому основная мера профилактики — регулярные обследования. Они помогут выявить болячку на ранней стадии и успешно излечиться.
Иногда заподозрить рак можно даже по ладоням.
По данным британских медиков, онкология редко проявляется внешне. Напротив, болезнь долго может не подавать никаких симптомов. Но иногда рак всё-таки можно заподозрить по внешним признакам. Их надо знать.
Например, если кожа стала бархатистой и будто сморщенной — это может сигнализировать о раке лёгкого.
Также стоит обратить внимание на руки после принятия ванны: пальцы будто скукоживаются и становятся светлее? Тоже стоит провериться.
Кроме того, тревожным звоночком может стать сыпь на руках, которая будет периодически чесаться. Нехороший симптом — изменение формы пальца или ногтевой пластины. Например, палец может выглядеть как барабанная палочка, а ногти становиться мягче у основания.
Ещё стоит обратить внимание на кожу вокруг ногтя. Во-первых, она не должна становиться красной, а во-вторых — кожа сразу под кутикулой не должна сильно расти.