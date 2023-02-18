Как определить рак по состоянию ладоней

Рак остаётся одним из самых страшных и опасных диагнозов. Учёные до сих пор не могут найти причину появления раковых клеток, а врачи — найти успешный способ лечения недуга.

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Поэтому основная мера профилактики — регулярные обследования. Они помогут выявить болячку на ранней стадии и успешно излечиться.

Иногда заподозрить рак можно даже по ладоням.

По данным британских медиков, онкология редко проявляется внешне. Напротив, болезнь долго может не подавать никаких симптомов. Но иногда рак всё-таки можно заподозрить по внешним признакам. Их надо знать.

Например, если кожа стала бархатистой и будто сморщенной — это может сигнализировать о раке лёгкого.

Также стоит обратить внимание на руки после принятия ванны: пальцы будто скукоживаются и становятся светлее? Тоже стоит провериться.

Кроме того, тревожным звоночком может стать сыпь на руках, которая будет периодически чесаться. Нехороший симптом — изменение формы пальца или ногтевой пластины. Например, палец может выглядеть как барабанная палочка, а ногти становиться мягче у основания.