Врач перечислила случаи, когда нужно вызывать скорую помощь

Наличие угрозы жизни человека является основным фактором для вызова скорой медицинской помощи.
В случае отсутствия опасности, для назначения лечения лучше обратиться в поликлинику и вызвать доктора на дом.
Об этом рассказала врач тюменской скорой помощи Мария Колясникова.
«Не все понимают разницу между неотложной и экстренной помощью. Для внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни, помощь должна быть оказана как можно быстрее. Неотложная — все то же самое, но при этом явных признаков угрозы жизни нет. И поэтому вызов может быть передан в поликлинику либо по нему прибудет бригада скорой только после того, как обслужит экстренные вызовы», — передает газета «Тюменский курьер» объяснение Колясниковой.
По словам женщины, вызвать скорую также нужно при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других угрожающих жизни состояниях.
Врач уточнила, что в случае, если пациент может сам добраться до приемного отделения, то лучше так и поступить. Если трудно понять, куда нужно приехать, то нужный адрес могут указать диспетчеры по номерам 03 или 103.