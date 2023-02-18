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36 минут назад

Врач перечислила случаи, когда нужно вызывать скорую помощь

Ura.Ru

Наличие угрозы жизни человека является основным фактором для вызова скорой медицинской помощи.

Врач перечислила случаи, когда нужно вызывать скорую помощь
Фото: Ura.RuUra.Ru

В случае отсутствия опасности, для назначения лечения лучше обратиться в поликлинику и вызвать доктора на дом.

Об этом рассказала врач тюменской скорой помощи Мария Колясникова.

«Не все понимают разницу между неотложной и экстренной помощью. Для внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни, помощь должна быть оказана как можно быстрее. Неотложная — все то же самое, но при этом явных признаков угрозы жизни нет. И поэтому вызов может быть передан в поликлинику либо по нему прибудет бригада скорой только после того, как обслужит экстренные вызовы», — передает газета «Тюменский курьер» объяснение Колясниковой.

По словам женщины, вызвать скорую также нужно при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других угрожающих жизни состояниях.

Врач уточнила, что в случае, если пациент может сам добраться до приемного отделения, то лучше так и поступить. Если трудно понять, куда нужно приехать, то нужный адрес могут указать диспетчеры по номерам 03 или 103.

Болезни и лекарства,
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