Врач перечислила случаи, когда нужно вызывать скорую помощь

«Не все понимают разницу между неотложной и экстренной помощью. Для внезапных острых заболеваний, состояний, обострений хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни, помощь должна быть оказана как можно быстрее. Неотложная — все то же самое, но при этом явных признаков угрозы жизни нет. И поэтому вызов может быть передан в поликлинику либо по нему прибудет бригада скорой только после того, как обслужит экстренные вызовы», — передает газета «Тюменский курьер» объяснение Колясниковой.