Почему стоит отказаться от употребления виагры

«Повышение и удержание эрекции было побочным результатом. Есть причины, которые в принципе нарушают эрекцию, и поэтому очень важно следить за своей биохимией», – отмечает врач.

По словам Генварской, важно знать свой гормональный статус. Если человек знает, что у него происходит в биохимии, значит, он может наладить любые процессы. Если все это изучить и поддерживать, то виагра не понадобится. У препарата может быть много побочек. Например, боль в животе, в спине, в суставах, в мышцах, головокружение, повышение мышечного тонуса, бессонница. Мужчины становятся еще больше уязвимы к инфаркту и инсульту, пишет РИАМО.