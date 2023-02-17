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1 час назад

Россиянам рассказали, почему стоит отказаться от употребления виагры

РИА "ФедералПресс"

От препарата виагра может возникнуть много побочных эффектов, некоторые из них могут привести к смерти. Подробности рассказала врач-психотерапевт, сексолог АО «Медицина» Диана Генварская.

Почему стоит отказаться от употребления виагры
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Повышение и удержание эрекции было побочным результатом. Есть причины, которые в принципе нарушают эрекцию, и поэтому очень важно следить за своей биохимией», – отмечает врач.

По словам Генварской, важно знать свой гормональный статус. Если человек знает, что у него происходит в биохимии, значит, он может наладить любые процессы. Если все это изучить и поддерживать, то виагра не понадобится. У препарата может быть много побочек. Например, боль в животе, в спине, в суставах, в мышцах, головокружение, повышение мышечного тонуса, бессонница. Мужчины становятся еще больше уязвимы к инфаркту и инсульту, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что биофармацевтическая фирма «Виатрис», базирующаяся в Соединенных Штатах, прекращает отправлять виагру в форме таблеток в РФ.

Напомним, российские ученые усовершенствовали метод лечения гепатита В с помощью «молекулярных ножниц», передают «Новые известия».

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