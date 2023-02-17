Нутрициолог рассказала, чем опасен лишний вес для пожилых людей

"Перемещая лишнюю массу тела, человек испытывает нагрузки. Происходит компрессия, сдавливание позвонков. Потому что тело не предназначено для того, чтобы носить лишний вес. Поэтому это разрушает опорно-двигательный аппарат", – предупреждает врач.