Нутрициолог рассказала, чем опасен лишний вес для пожилых людей

Лишний вес у пожилых людей может привести к развитию сахарного диабета и износу опорно-двигательного аппарата. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
"Преобладание жировой массы в пожилом возрасте влечет за собой развитие заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия", – пояснила эксперт.
"Перемещая лишнюю массу тела, человек испытывает нагрузки. Происходит компрессия, сдавливание позвонков. Потому что тело не предназначено для того, чтобы носить лишний вес. Поэтому это разрушает опорно-двигательный аппарат", – предупреждает врач.
Она посоветовала посчитать индекс массы тела, чтобы выяснить, есть ли у человека избыточный вес.