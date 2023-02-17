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2 часа назад

Нутрициолог рассказала, чем опасен лишний вес для пожилых людей

Москва24иещё 1

Лишний вес у пожилых людей может привести к развитию сахарного диабета и износу опорно-двигательного аппарата. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Нутрициолог рассказала, чем опасен лишний вес для пожилых людей
Фото: Москва 24Москва 24

"Преобладание жировой массы в пожилом возрасте влечет за собой развитие заболеваний, таких как сахарный диабет, артериальная гипертензия", – пояснила эксперт.

"Перемещая лишнюю массу тела, человек испытывает нагрузки. Происходит компрессия, сдавливание позвонков. Потому что тело не предназначено для того, чтобы носить лишний вес. Поэтому это разрушает опорно-двигательный аппарат", – предупреждает врач.

Она посоветовала посчитать индекс массы тела, чтобы выяснить, есть ли у человека избыточный вес.

Болезни и лекарства,Дарья Русакова,
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