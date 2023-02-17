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33 минуты назад

Сомнолог Бузунов объяснил, почему ночью люди умирают чаще

РИА "ФедералПресс"

Больше всего смертей возникают в ночное время. Почему так происходит и как этого избежать, «ФедералПресс» рассказал заслуженный врач РФ, президент Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» Роман Бузунов.

Сомнолог объяснил, почему ночью люди умирают чаще
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Здесь масса факторов. К утру чаще случаются инфаркты и инсульты, потому что в организме начинается продукция гормонов, повышается давление. У нас есть болезни сна, их примерно 70», – отметил сомнолог.

По словам Бузунова, человек может не дышать 3-4 часа с перерывами. Возникает недостаток кислорода, подскакивает артериальное давление. Все это увеличивает частоту инсультов и инфарктов, а также смерти во сне.

«Когда человек спит на спине, у него западает язык и возникает остановка дыхания, связанная с апноэ», – подытожил врач.

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