Сомнолог объяснил, почему ночью люди умирают чаще

Больше всего смертей возникают в ночное время. Почему так происходит и как этого избежать, «ФедералПресс» рассказал заслуженный врач РФ, президент Общероссийской общественной организации «Российское общество сомнологов» Роман Бузунов.

«Здесь масса факторов. К утру чаще случаются инфаркты и инсульты, потому что в организме начинается продукция гормонов, повышается давление. У нас есть болезни сна, их примерно 70», – отметил сомнолог.

По словам Бузунова, человек может не дышать 3-4 часа с перерывами. Возникает недостаток кислорода, подскакивает артериальное давление. Все это увеличивает частоту инсультов и инфарктов, а также смерти во сне.