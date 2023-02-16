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28 минут назад

Врач рассказала, почему появляется фиброз внутренних органов

Секрет Фирмы

Фиброз — это диагноз, который указывает на образование рубцов на внутренних органах. Этот недуг может поразить любые органы, нет стопроцентной гарантии, что вас «пронесёт».

Врач рассказала, почему появляется фиброз внутренних органов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

И ведь почти никогда не знаешь, как можно столкнуться с этим страшным диагнозом лично.

Пульмонолог Татьяна Бобровская назвала самые частые причины появления фиброза на органах.

По словам эксперта, обычно фиброз может возникнуть из-за инфекции, вирусов, аллергии, облучения, травм, хирургического вмешательства, воспалений.

Чаще всего он поражает лёгкие, сердце, печень и почки. Скорость развития фиброза зависит от возраста пациента, генетических особенностей и скорости выздоровления, так как по мере восстановления «происходит замещение тканей органа соединительной тканью».

Бобровская заключила, что сам фиброз не опасен для жизни, если речь идёт о локальном и маленьком участке и функции органа не нарушены.

Если же врачи нашли обширный фиброз, то это прямая угроза жизни.

В целом полностью вылечить фиброз не получится, но и в онкологию и туберкулез он не перейдёт.

Болезни и лекарства,Татьяна Бобровская,
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