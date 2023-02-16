Мясников призвал обращаться к врачам при острой боли в животе

Специалист рассказал, какие проблемы со здоровьем нельзя игнорировать ни в коем случае.

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Некоторые проблемы со здоровьем, даже если на первый взгляд они кажутся незначительными, ни в коем случае нельзя игнорировать. Об этом в эфире шоу «О самом главном» рассказал врач-телеведущий Александр Мясников.

Один из таких примеров - боль в области живота, особенно в нижней его области. Такая боль всегда вызвана проблемами со здоровьем, уверяет врач.

Если речь идет о женщине, с высокой вероятностью резкие неприятные ощущения могут указывать на болезни органов репродуктивной системы.