О чем сигнализирует неприятный запах изо рта

Швейцарские учёные обнаружили, что неприятный запах изо рта, вызванный бактериями Fusobacterium nucleatum, способен повышать риск сердечных заболеваний.

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Так, в рамках исследования специалисты проанализировали генетическую информацию, медицинские записи и образцы крови 3459 человек и проверили их кровь на наличие антител против вирусов, бактерий и паразитов.

В течение 12 лет периода наблюдения примерно у 6% участников случился сердечный приступ или другое опасное сердечно-сосудистое заболевание. При этом проведённый анализ показал, что антитела против Fusobacterium nucleatum, признак прошлой или текущей бактериальной инфекции, были связаны с повышенным риском проблем с сердцем.