Врач рассказал о связи ночных кошмаров с неизлечимой болезнью

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о признаках, которые указывают на развитие болезни Паркинсона. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил о связи ночных кошмаров с этим неизлечимым недугом. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».