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2 часа назад

Врач рассказал о связи ночных кошмаров с неизлечимой болезнью

Lenta.ru

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал о признаках, которые указывают на развитие болезни Паркинсона. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил о связи ночных кошмаров с этим неизлечимым недугом. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Врач рассказал о связи ночных кошмаров с неизлечимой болезнью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«У болезни Паркинсона есть ряд признаков, которые возникают задолго до того, как появятся первые клинические симптомы. Это, например, ночные кошмары», — сообщил Агапкин.

Специалист добавил, что на развитие этого заболевания может также указывать потеря обоняния.

Болезни и лекарства,Сергей Агапкин,
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