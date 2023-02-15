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1 час назад

Врач перечислил запахи людей с различными болезнями

Lenta.ru

Люди с болезнями печени пахнут печеными яблоками, рассказал гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Врач в беседе с «Лентой.ру» перечислил и другие запахи, исходящие от людей, страдающих различными заболеваниями.

Врач перечислил запахи людей с различными болезнями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Неронов объяснил, что интенсивность запахов от тела прямо пропорциональна тяжести болезни. Также интенсивность запаха зависит от того, как человек ухаживает за телом.

«От людей с сахарным диабетом пахнет ацетоном, при болезни пищеварительной системы от человека будет исходить запах гниения и тухлых яиц, — прокомментировал врач. — От тех, кто страдает болезнями мочевыделительной системы, пахнет аммиаком, а у пациентов с болезнями печени запах печеных яблок».

По словам Неронова, специфичный запах тела может объясняться наличием некоторых микроорганизмов и работой кожных желез.

«Если в организм попадает патоген, он нарушает баланс бактерий. При этом изменяется и набор соединений, отвечающих за нормальный запах тела. Иммунная система определенным образом реагирует на эти процессы, что также воздействует на то, как человек пахнет», — объяснил гастроэнтеролог.

Кожа является выделительным органом и при необходимости берет на себя часть почечной функции, рассказал собеседник «Ленты.ру». При образовании в организме патологических продуктов она начинает их выделять, что и определят специфичный аромат.

Заболевание может влиять на запах не только больного человека, но и людей в его окружении. «Если вы живете с инфицированным, ваше тело также может источать неприятный запах, характерный для заболевания», — подвел итог врач.

Болезни и лекарства,
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