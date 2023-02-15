Обнаружена связь между недостатком сна и риском развития атеросклероза

Команда американских специалистов, возглавляемая сотрудниками Медицинского центра при Университете Вандербильта, обнаружила, что недосып увеличивает риск проявлений атеросклероза на 40 процентов. Выводы работы описываются в статье, опубликованной в журнале Американской кардиологической ассоциации (AHA).

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Атеросклероз — хроническое заболевание артерий, которое происходит из-за нарушения липидного и белкового обмена. В результате на стенках сосудов накапливается холестерин, они утолщаются и теряют гибкость. Точные причины возникновения этой болезни до сих пор не известны, но некоторые исследования показали, что вероятность возрастает при нездоровом образе жизни.

Теперь ученые решили проследить связь между недостатком сна и развитием атеросклероза. Для этого были проанализированы данные более двух тысяч человек со средним возрастом 69 лет. Участников попросили носить на протяжении четырех лет специальные браслеты, которые отслеживали время отхода ко сну и пробуждения. Также испытуемых попросили вести дневник и отмечать, как меняется режим сна в течение недели.

Затем полученную информацию сопоставили со статистикой о частоте образования холестериновых бляшек в артериях, зон с пониженной гибкостью стенок сосудов и другими проявлениями атеросклероза. Нарушение режима сна было одной из ключевых причин возникновения заболевания.

При выраженных изменениях в режиме и продолжительности сна в течение недели у добровольцев примерно на 33-40 процентов возрастал риск обнаружения большого количество холестериновых бляшек на стенках коронарной артерии. На сонной артерии эти бляшки образовывались чаще на 12 процентов, а также в два раза увеличивалась вероятность аномально высокой жесткости стенок сосудов.