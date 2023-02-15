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27 минут назад

Лор развеял миф об опасности прокола носа при гайморите

Москва24иещё 1

Прокол пазухи носа или пункцию верхнечелюстной пазухи можно провести при гайморите, если необходимо хирургическое вмешательство. Об этом News.ru сообщил отоларинголог Владимир Зайцев.

Лор развеял миф об опасности прокола носа при гайморите
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Он развенчал миф о том, что если человеку один раз проводили пункцию, то ее будут делать всю жизнь.

"Если у человека гнойный абсцесс, то нужно как можно быстрее опорожнять гнойник. В гайморовой пазухе все то же самое. Долгое присутствие гноя в замкнутой полости провоцирует вероятность повторного гайморита", – объяснил эксперт.

Врач подчеркнул, что в настоящее время специалисты прибегают к методике вакуумного промывания околоносовых пазух при невысоком уровне гноя. Отоларинголог заключил, что в большинстве случаев гайморит можно вылечить без проведения пункции.

Ранее врач-отоларинголог Ольга Палажук предупредила, что прогревание носа при насморке может привести к таким осложнениям, как сепсис, фронтит и менингит. По ее словам, нос категорически нельзя греть при повышенной температуре тела. В противном случае она может подняться еще сильнее, указала медик.

Она добавила, что прогревание опасно, если в носу появились плотные корки, а слизь выходит сгустками либо с красными вкраплениями.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/15022023/551084?utm_source=CopyBuf

Болезни и лекарства,Владимир Зайцев,
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