Скрининг – это проверка организма на наличие заболевания до того, как появятся симптомы.

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Регулярное прохождение скрининга может выявить рак молочной железы, шейки матки и толстой кишки на ранней стадии, а лечение в таком случае даст наилучший результат.

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Некоторым людям, относящимся к группе высокого риска, рекомендуется пройти скрининг на рак лёгких.

Мы поговорили с Воробьевой Софией Олеговной, врачом-онкологом онкологического отделения противоопухолевой терапии о том, какие факторы риска развития онкологических заболеваний существуют, какие цели скрининга, как проводят скрининг и как часто нужно его делать.

Что такое скрининг? Что он помогает выявить (какие заболевания)?

Скрининг (от англ. «screening» – отбор, сортировка) – массовое обследования населения с целью выявления лиц с наличием определённого заболевания при отсутствии клинических симптомов.

Если относить данный термин к онкологии, то скрининг – это раннее выявление злокачественных опухолей у лиц с высоким риском развития рака без симптомов заболевания.

Выявление рака на ранних, излечимых стадиях позволяет снизить смертность от этого заболевания. Раннее обнаружение позволяет проводить менее радикальную терапию и снизить стоимость лечения.

Одной из главных задач скрининга – формированием групп риска, имеющих наибольшую вероятность заболевания и подлежащих диагностическим исследованиями, с целью отбора лиц, действительно являющихся носителями данной патологии.

Какие существуют факторы риска развития онкологических заболеваний?

Возраст: чем старше человек, тем выше вероятность заболеть.

Пол: «женские» и «мужские» виды рака. Например, рак шейки и тела матки, рак предстательной железы.

Семейная история болезни: если среди кровных родственников есть несколько случаев одного вида рака, стоит обсудить с врачом план профилактических обследований.

Взаимодействие с вызывающими рак агентами — например, табачным дымом, производственными канцерогенами. Существуют факторы риска развития онкологических заболеваний, основными считаются:

Визуально процесс скрининга можно проиллюстрировать как сито, предназначенное для отделения лиц, предположительно имеющих заболевание, от тех, кто, предположительно, его не имеет. Скрининг-тест никогда не бывает на 100% точным; он не даёт определённости, а лишь указывает на вероятность риска наличия искомого заболевания (или его отсутствие).

Существуют программы скрининга для целого ряда заболеваний. Что это за программы?

снижение уровня смертности посредством раннего выявления и раннего лечения заболевания;

снижение частоты возникновения заболевания посредством выявления и лечения предболезненных состояний;

снижение степени тяжести заболевания посредством выявления лиц с искомым заболеванием и предложения эффективного лечения;

расширение выбора за счёт выявления заболеваний или факторов риска на более ранних этапах жизни, когда доступно больше вариантов лечения. Цели программ скрининга включают:

Скрининг входит в профилактический медицинский осмотр. С помощью данного обследования возможно выявление различного рода онкологических заболеваний: рака шейки матки, молочной железы, предстательной железы, толстой кишки, желудка, легкого, кожи.

А какие виды скрининга бывают?

осмотр пациента (например, кожных покровов, молочной железы и т.п.),

проведение лабораторных исследований (кал на скрытую кровь, кровь на определение ПСА и т.д.),

проведение инструментальных исследований (колоноскопия – при колоректальном раке и т.д.). Бывает несколько видов скрининга:

Как проводят скрининг при раке?

в возрасте 18 лет и старше – осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом 1 раз в год;

в возрасте от 18 до 64 лет включительно – взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки 1 раз в 3 года (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo). Вот примеры проведения скрининга в России. Например, скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки (у женщин):

в возрасте от 40 до 75 лет включительно – маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года; Или cкрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез (у женщин):

в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет – определение простат-специфического антигена в крови. Скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы (у мужчин):

в возрасте от 40 до 64 лет включительно – исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом раз в 2 года;

в возрасте от 65 до 75 лет включительно – исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз в год. Скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки:

в возрасте 45 лет – эзофагогастродуоденоскопия (при необходимости может проводиться с применением анестезиологического пособия, в том числе в медицинских организациях, оказывающих специализированную медицинскую помощь, в условиях дневного стационара).

осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов. Скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:

Кому (мужчинам или женщинам) и в каком возрасте чаще (и как часто) нужно делать скрининг?

Скрининг женского населения при раке молочной железы начинается с возраста старше 40 лет, рака шейки матки с 18 лет, колоректального рака старше 40 лет.

Что касается мужчин, то после 45 лет проводят скрининг рака предстательной железы и рака лёгкого у курильщиков со стажем (пачка сигарет в день 30 лет), рака толстой кишки старше 40 лет.

Если человек ведёт нездоровый образ жизни (курит, выпивает, неправильно питается) нужно ли ему чаще делать скрининг каких-то онкологических заболеваний?

Так как скрининг входит в профилактический осмотр населения, то нет необходимости в его частом проведении. Если у человека есть факторы риска, которые могут в дальнейшем привести к возникновению онкологического заболевания (как, например, курение больше 30 лет по 1 пачке сигарет в день), нужно иметь это в виду и проходить диспансеризацию в плановом порядке, врачи самостоятельно назначат необходимые обследования для определённого возраста и пола.

При каких симптомах (например, непрекращающаяся в течение двух недель боль в животе или голове) человеку нужно обратиться к врачу и пройти скрининг?

Скрининг обычно проводится у населения без симптомов заболевания. Поэтому, если у человека меняется состояние здоровья, появляются какие-то непонятные ощущения в организме, которых раньше не было, необходимо явиться на приём к врачу для дальнейшего обследования.