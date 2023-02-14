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1 час назад

Врачи объяснили, что нужно делать при кишечной инфекции

Ferra.ru

Если вы вечером сходили в ресторан или кафе, а утром проснулись с расстройством желудка, то у вас, скорее всего, вирусный гастроэнтерит. Некоторые такое состояние называют желудочным гриппом.

Врачи объяснили, что нужно делать при кишечной инфекции
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Гастроэнтерит может быть вызван норовирусом. Эта инфекция чаще всего переходит от человека к человека через заражённую воду, пищу или через прикосновение к заражённым поверхностям. Для кого-то данная болезнь может оказаться серьёзной, но большинство переносят её легко. Скорее всего, вы просто будете чувствовать себя не очень хорошо несколько дней.

По словам доктора Джей-Шери Аллена, врача семейной медицины клиники Майо, важно избегать в эти дни обезвоживания.

Если вы столкнулись с симптомами норовируса, то есть с тошнотой, рвотой, диареей, болью в животе, - пейте много жидкости и придерживайтесь лёгкой диеты. В частности, она должна включать бульон, крекеры или ароматизированную воду.

В первые пару дней вы не будете хотеть ни есть, ни пить и почувствуете сильную усталость.

Чтобы напомнить себе об употреблении воды, установите на телефоне таймер.

Особенно серьёзно навредить обезвоживание может здоровью маленьких детей и пожилых людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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