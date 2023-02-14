Кардиолог рассказала, когда нужны препараты калия и магния

В работе сердца и сосудов участвуют четыре важных микроэлемента — калий, кальций, натрий и магний. И в любой непонятной ситуации чуть ли не каждый второй советует пропить курс калия и магния, мол, хуже не будет. Так вот, будет, предупредила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

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Она назвала симптомы, когда действительно стоит задуматься о приёме добавок для сердца.

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«Препараты калия действительно могут помочь, но только в том случае, если у вас на самом деле есть выраженный дефицит калия в крови. Сам по себе дефицит не образуется. Для него должны быть причины», — объяснила эксперт.

приём мочегонных препаратов — фуросемида и гидрохлортиазида;

длительную диарею и рвоту на фоне хронических заболеваний ЖКТ или инфекций;

повышенное потоотделение в жаркую погоду;

скудное питание без овощей и фруктов. Среди причин нехватки калия выделяют:

Если вы этих неприятностей не наблюдаете, то, скорее всего, ваш калий в норме и приём препаратов не имеет никакого смысла, обратила внимание доктор.

Обычно избыток калия в крови встречается у пациентов гораздо чаще, чем дефицит. Например, при почечной недостаточности, которую в начальной стадии можно вообще не замечать.

Также калий может повышаться при приёме ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) или сартанов.

«Обратите внимание, что есть калийсберегающие диуретики. На фоне их приёма калий может повышаться, поэтому одновременный приём препаратов с этим микроэлементом в таких случаях тоже может быть опасным», — предупредила Корневич.

Кстати, для многих часто поводом пить калий становятся боли в сердце. Но бывает так, что неприятные ощущения в груди и скачки давления случаются из-за нервов.

Точное количество калия поможет определить анализ. Что касается магния, что его препараты в чистом виде, без калия в составе, «принимать можно, особенно при тревожности, бессоннице, эмоциональных проблемах».