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2 часа назад

Кардиолог Жито перечислил болезни, которые могут возникнуть при переводе времени

Вечерняя Москва

Частый перевод времени может негативно сказываться на здоровье людей. Об этом рассказал врач – эндокринолог-кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито.

Врач перечислил болезни, которые могут возникнуть при переводе времени
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснил, что переход с летнего на зимнее время может негативно сказываться на здоровье беременных, метеозависимых, пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением. У них может повышаться давление, возникает и усиливается метеозависимость.

Кроме того, может появиться боль в суставах, повысится уровень сахара в крови. По словам кардиолога, не исключен даже инсульт из-за того, что повышается риск артериального давления, более слабыми становятся сосуды и появляются бляшки, передает Life.ru.

Накануне депутат Госдумы Матвеев сообщил, что отправил на одобрение кабмина законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время, передает Царьград.

Существует несколько утренних привычек, от которых стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье сердца, рассказал кардиолог Ник Уэст. Среди них — злоупотребление сладким после пробуждения и ненормированный сон.

Болезни и лекарства,Госдума,
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