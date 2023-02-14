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1 час назад

Желтуха или кожный зуд: самарский врач рассказал, как алкоголь влияет на состояние кожи

СОВА

По словам заведующей отделом клинико-экспертной работы, врача-дерматовенеролога Самарского областного кожно-венерологического диспансера Виктории Пряжкиной, алкоголь отрицательно влияет на организм.

Желтуха или кожный зуд: как алкоголь влияет на состояние кожи
Фото: СОВАСОВА

Врач отметила, что чрезмерное употребление спиртных напитков проявляется у человека желтухой, кожным зудом, гиперпигментацией, крапивницей, сосудистыми изменениями (это розацеа, телеангиэктазии, ангиомы, ринофима).

Кроме того, добавила медик, могут развиться псориаз, кожная порфирия и розовые угри.

Пряжкина отметила:

- Этанол и другие компоненты алкогольных напитков воздействуют на структуру кожи и сосудов, нарушают иммунную функцию, увеличивают риски обострения имеющихся кожных заболеваний, а также делают кожу уязвимой к инфекционным заболеваниям.

Врач-дерматовенеролог подчеркнула, что более явные кожные признаки могут быть связаны с алкогольным циррозом печени. Также важно обращать внимание на "алкогольные стигмы", которые являются важным диагностическим инструментом.

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