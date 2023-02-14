Онколог назвал источник рака в еде: опухоль запускает доза канцерогена

Более 80% всех форм рака ассоциируются с воздействием того или иного канцерогена. При этом один из главных факторов, влияющий на риск онкологических заболеваний, - питание. Так, согласно выводам ВОЗ, примерно 40% случаев рака у мужчин и 60% у женщин связаны с теми или иными погрешностями в питании, отметил онколог и хирург Иван Карасев.

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Как пишет врач в своем Telegram-канале, дефицит, как и избыточное количество пищевых веществ, нарушает обмен веществ, работу органов и повышает риск развития злокачественных новообразований.

"При несбалансированном питании опухоль может вызвать доза канцерогена, которая при полноценном питании была бы недействующей", - подчеркнул Карасев, еще раз напомнив, что "более 80% всех форм рака ассоциируются с воздействием того или иного канцерогена".

Последний попадает в пищу в результате, например, кулинарной обработки продуктов. Кроме того, он может "добраться" до организма человека из загрязненной почвы и воды, в результате хранения, переработки и упаковки пищи.

Особую опасность представляют продукты, выращенные с широким использованием пестицидов и минеральных удобрений (они, как правило, производятся на обделенных ценными веществами почвах), а также напичканное антибиотиками и гормонами мясо.

"Появилась и пища, которую наши предки не знали в таких количествах: сахар, маргарин, промышленные консервы, продукты быстрого питания, ГМО продукты", - пишет врач.