Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Онколог назвал источник рака в еде: Опухоль запускает всего одна доза канцерогена

Российская Газетаиещё 1

Более 80% всех форм рака ассоциируются с воздействием того или иного канцерогена. При этом один из главных факторов, влияющий на риск онкологических заболеваний, - питание. Так, согласно выводам ВОЗ, примерно 40% случаев рака у мужчин и 60% у женщин связаны с теми или иными погрешностями в питании, отметил онколог и хирург Иван Карасев.

Онколог назвал источник рака в еде: опухоль запускает доза канцерогена
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Как пишет врач в своем Telegram-канале, дефицит, как и избыточное количество пищевых веществ, нарушает обмен веществ, работу органов и повышает риск развития злокачественных новообразований.

"При несбалансированном питании опухоль может вызвать доза канцерогена, которая при полноценном питании была бы недействующей", - подчеркнул Карасев, еще раз напомнив, что "более 80% всех форм рака ассоциируются с воздействием того или иного канцерогена".

Последний попадает в пищу в результате, например, кулинарной обработки продуктов. Кроме того, он может "добраться" до организма человека из загрязненной почвы и воды, в результате хранения, переработки и упаковки пищи.

Особую опасность представляют продукты, выращенные с широким использованием пестицидов и минеральных удобрений (они, как правило, производятся на обделенных ценными веществами почвах), а также напичканное антибиотиками и гормонами мясо.

"Появилась и пища, которую наши предки не знали в таких количествах: сахар, маргарин, промышленные консервы, продукты быстрого питания, ГМО продукты", - пишет врач.

Ранее онколог предостерег от употребления продуктов "не первой свежести", еды, где слегка выступила плесень (многие привыкли срезать подпорченную часть с хлеба, сыра). Напрямую рак они не вызывают, но отравляют организм, разрушая его изнутри, провоцируя развитие злокачественного процесса.

Болезни и лекарства,ПРЕДОК,Иван Карасев,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители