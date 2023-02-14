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3 часа назад

Опасность ожирения у мужчин и женщин сравнили

Lenta.ruиещё 1

Для мужчин ожирение представляет большую опасность чем для женщин, заявил бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев. В беседе с «Лентой.ру» врач пояснил, что это связано с образованием гормонально активного висцерального жира и рядом других факторов.

Опасность ожирения у мужчин и женщин сравнили
Фото: Лента.руЛента.ру

Как отметил врач, у мужчин развитие ожирения происходит за счет отложений в области живота и груди, образовывая так называемый тип «яблока». В этих частях организма как раз и формируется висцеральный жир, который обволакивает внутренние органы: сердце, печень, желчный пузырь и другие. Все это, по словам Хациева, ведет как к проблемам с сердцем, так и к метаболическим нарушениям: например, падению уровня тестостерона, что вызывает проблемы в сфере репродуктивного здоровья и снижение либидо.

«Висцеральный жир обволакивает внутренние органы и наблюдается в большом количестве при ожирении. От него крайне сложно избавиться, так как при похудении сначала уходит именно подкожный жир, а жировая прослойка на внутренних органах остается. Именно она мешает, например, корректной работе сердца, затрудняя сердцебиение за счет ограничения подвижности сердечной мышцы. Кроме того, ожирение также влияет на развитие сахарного диабета второго типа из-за снижения восприимчивости к инсулину, важному гормону, расщепляющему глюкозу. Из-за обилия жировой ткани организм усиленно вырабатывает инсулин, но не успевает его усвоить: вырабатывается инсулинорезистентность, которая и ведет к диабету второго типа», — объяснил специалист.

Врач также заметил, что опасность ожирения у мужчин выше, чем у женщин, в том числе из-за психологического фактора: они реже заботятся о своем здоровье и обращаются к врачам на этапе запущенных состояний.

«Ожирение — это хроническое рецидивирующее заболевание, которое крайне сложно побороть самостоятельно. Диеты и спорт могут быть эффективны только для борьбы с лишним весом, но, когда уже развилось ожирение, помочь смогут только врачи», – отметил Хациев.

Болезни и лекарства,
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