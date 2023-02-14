Опасность ожирения у мужчин и женщин сравнили

Для мужчин ожирение представляет большую опасность чем для женщин, заявил бариатрический хирург, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев. В беседе с «Лентой.ру» врач пояснил, что это связано с образованием гормонально активного висцерального жира и рядом других факторов.

Как отметил врач, у мужчин развитие ожирения происходит за счет отложений в области живота и груди, образовывая так называемый тип «яблока». В этих частях организма как раз и формируется висцеральный жир, который обволакивает внутренние органы: сердце, печень, желчный пузырь и другие. Все это, по словам Хациева, ведет как к проблемам с сердцем, так и к метаболическим нарушениям: например, падению уровня тестостерона, что вызывает проблемы в сфере репродуктивного здоровья и снижение либидо.