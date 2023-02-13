Как работают остеопаты

Остеопатия – очень популярное медицинское направление, к которому обращаются в самых разных ситуациях и при многих проблемах со здоровьем.
Существует ошибочное мнение, что дело остеопата – лечить спину, но это далеко не так. Особенность остеопатии в том, что с ее помощью можно справиться с большим количеством патологий, не прибегая к хирургическим вмешательствам и медикаментозному лечению.
Основной принцип работы в том, что посредством манипуляций с определенными точками позвоночника, остеопат мягко, медленно, но эффективно исправляет более серьезные и глубинные проблемы и заболевания, работая именно с первоисточником проблемы.
"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, на что обращать внимание при выборе остаеопата и в каких случаях стоит к нему обращаться.
Поэтому перед приемом у остеопата важно проверить наличие медицинской документации.
Основная позиция остеопата заключается в том, что позвоночник и болезни имеют одно общее начало, и в основе заболевания любого органа лежит именно проблема с позвоночником.