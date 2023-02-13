Как работают остеопаты

Остеопатия – очень популярное медицинское направление, к которому обращаются в самых разных ситуациях и при многих проблемах со здоровьем.

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Существует ошибочное мнение, что дело остеопата – лечить спину, но это далеко не так. Особенность остеопатии в том, что с ее помощью можно справиться с большим количеством патологий, не прибегая к хирургическим вмешательствам и медикаментозному лечению.

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Основной принцип работы в том, что посредством манипуляций с определенными точками позвоночника, остеопат мягко, медленно, но эффективно исправляет более серьезные и глубинные проблемы и заболевания, работая именно с первоисточником проблемы.

"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, на что обращать внимание при выборе остаеопата и в каких случаях стоит к нему обращаться.

Остеопатия находится в рамках отделения физиотерапии и реабилитации и относится к разделу мануальной терапии. Основной подход к лечению пациентов с позиции остеопатии заключается в том, чтобы сопоставить все жалобы и нарушения органов и выработать единый подход на их устранение. Остеопат — врач с высшим медицинским образованием, имеющий определенные сертификаты, его деятельность лицензирована.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Поэтому перед приемом у остеопата важно проверить наличие медицинской документации.

Основная позиция остеопата заключается в том, что позвоночник и болезни имеют одно общее начало, и в основе заболевания любого органа лежит именно проблема с позвоночником.