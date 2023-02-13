Как лечить кровоточащие десны

Кровоточивость дёсен не только неприятна, но также может быть симптомом серьёзных проблем. Например, кровь может говорить о воспалении, которое только начинается или уже долго существует. Лечить кровоточивость дёсен нужно срочно, рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина. Если процесс запустить, уровень десны опустится, что вызовет повышенную чувствительность зубов. Тогда вырастет риск формирования зубодесневых карманов, в которые будет забиваться пища.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Откуда кровь

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Если у вас кровоточат дёсны при чистке зубов или приеме жёсткой пищи, важно проконсультироваться у стоматолога. Надо своевременно выявить причину и составить план лечения.

Возможные причины, которые найдёт стоматолог:

Некачественная чистка зубов. Часто дёсны воспаляются из-за бактерий, которые живут в зубном налёте и камне.

Заболевания дёсен. Гингивит — начальная и обратимая форма воспаления. Если его не лечить, заболевание переходит в пародонтит. Из-за этого уже можно потерять зубы и столкнуться с риском рассасывания костной ткани. Вылечить пародонтит полностью невозможно. Придётся лечиться всю жизнь, и только тогда, возможно, удастся добиться стойкой ремиссии.

Внутренние болезни и нарушения метаболизма. Кровоточивость может быть симптомом системных заболеваний, например заболеваний крови. Ещё она может быть свидетельством диабета, серьёзного дефицита витаминов, гормональных изменений и др.

Хроническая травма. Такое возможно из-за неправильно подобранной зубной щётки или техники чистки. Травма может в каком-то одном месте — из-за неправильной установленной пломбы, протеза, брекетов и др.

Что делать?

Лечение делится на две части. Первая — та, что проводится в кресле стоматолога. Вторая — домашнее лечение.

Стоматолог должен провести обследование, найти причину и назначить лечение. Если протезы или пломбы установили неправильно, их придётся переделать. Вне зависимости от причины врачи должны провести профессиональную гигиену полости рта. Это нужно, чтобы удалить камень, мягкий зубной налёт и пигментации, в том числе и в труднодоступных местах — основные причины кровоточивости и воспаления дёсен.

Если врач обнаружил сформированные глубокие пародонтологические карманы, пациенту назначается Vector-терапия. Процедура похожа на профессиональную чистку зубов, но есть и различия. При Vector-терапии проводится более глубокое очищение.

Стоматологи могут предложить и другие методы лечения:

мезотерапия десен курсом;

приём лекарств и витаминных комплексов;

курсовое использование ополаскивателей с антисептической и противовоспалительной направленностью.

Всё, что врач назначит делать в домашних условиях, направлено на лечение и профилактику кровоточивости дёсен и дальнейших осложнений. Самое главное — тщательное соблюдение правил индивидуальной гигиены полости рта. Лучше пользоваться многопучковыми щётками.

Дома обязательно пользоваться дополнительными средствами и предметами гигиены — зубными нитями и ирригаторами. Прибор может не только подавать воду для очищения полости рта и массажа дёсен, но и лекарственные растворы для дополнительного терапевтического эффекта.

В домашних условиях обычно пользуются отварами лекарственных трав, например ромашки и шалфея. Они хорошо борются с воспалениями и антисептическим действием.

Как выбирать зубную пасту

В состав паст для лечения и укрепления дёсен входит триклозан, антисептики, алоэ вера, витамины, лекарственные травы и прополис. Они тонизируют дёсны, укрепляют их и купируют воспаление.

А ещё для профилактики и лечения осложнений нужно отказаться от вредных привычек и пересмотреть рацион. Лучше есть как можно больше свежих овощей, фруктов, ягод и продуктов, требующих тщательного пережёвывания.