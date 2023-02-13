В США готовятся к продажам виброкапсул для лечения запора

В Соединённым Штатах готовятся к продажам виброкапсул Vibrant для лечения хронического запора, передаёт CNN. Капсула предназначена для перорального использования перед сном. Достигая толстой кишки, она стимулирует нервы, вызывая сокращения. Вибрирующая капсула покидает тело человека при дефекации.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Капсулами могут пользоваться 10-20% людей, у которых хронический запор и боль при дефекации.

Известно, что таблетки изготовлены из медицинского материала, аналогичного тому, который гастроэнтерологи применяют для проглатываемых камер для наблюдения за ЖКТ.

Капсула была протестирована на 349 людях. 200 человек принимали виброкапсулы, а 149 — плацебо. В группе, которая принимала Vibrant, 40% пациентов отметили улучшение стула, а в группе плацебо оно наблюдалось у 12% пациентов. При этом в первом случае побочных эффектов было намного меньше.