Что делать при головной боли

Почему может разболеться голова и как помочь унять неприятные ощущения, рассказали врачи.

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По словам медиков, головные боли делятся на первичные и вторичные. В основе первичных может лежать генетика, образ жизни, питание и экология. А вторичные чаще развиваются на фоне сосудистых и инфекционных заболеваний. Реже возникают при кровоизлиянии и опухоли.

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Первичные боли составляют 95 % от всех, в основном они представляют собой так называемую головную боль напряжения и мигрень. Врачи отмечают, что мигрени бывают у каждого шестого жителя Земли и в основном у женщин. Порой их провоцируют некоторые продукты, например, сыр, шоколад, красное вино, шампанское, кофе, морепродукты, бананы, арахис. А иногда – избыток сна или бессонница, голод, большие нагрузки, стрессы, сильные запахи.

Таким людям назначают обычно анальгетики, в сложных случаях - препараты из группы триптанов. Иногда прописывают также лекарства, которые используют для лечения гипертонии, эпилепсии, и антидепрессанты. Но есть и инновационные методики.

Например, использование уколов красоты - ботокса. Такие препараты снимают мигрени - их колют в височные мышцы, мышцы шеи, жевательные, затылочные мышцы. Но лечение назначает только врач в каждом отдельном случае.

А головные боли напряжения очень распространены. В основном они возникают из-за стрессов, статической офисной работы, низкой самооценки, подавлении гнева, тревоги и даже одиночества.

Обычно впервые они появляются у людей в 25-30 лет и ощущаются как двусторонние, как будто голову взяли в тиски. Могут проявляться при смене погоды, длиться от нескольких часов до нескольких суток.

В таких случаях медики назначают обезболивающие, советуют снизить тревожность. Хорошо помогает массаж воротниковой зоны.

- Если говорить о медикаментозных средствах, то применяют успокаивающие, миорелаксанты, ботулотоксины. Среди немедикаментозных методик эффективными считаются кинезиотерапия, физиопроцедуры, мануальная терапия, иглорефлексотерапия, йога и медитация, - сообщили в тольяттинской горбольнице № 5.