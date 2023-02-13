Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
2 часа назад

Что делать при головной боли

СОВА

Почему может разболеться голова и как помочь унять неприятные ощущения, рассказали врачи.

Что делать при головной боли
Фото: СОВАСОВА

По словам медиков, головные боли делятся на первичные и вторичные. В основе первичных может лежать генетика, образ жизни, питание и экология. А вторичные чаще развиваются на фоне сосудистых и инфекционных заболеваний. Реже возникают при кровоизлиянии и опухоли.

Видео дня

Первичные боли составляют 95 % от всех, в основном они представляют собой так называемую головную боль напряжения и мигрень. Врачи отмечают, что мигрени бывают у каждого шестого жителя Земли и в основном у женщин. Порой их провоцируют некоторые продукты, например, сыр, шоколад, красное вино, шампанское, кофе, морепродукты, бананы, арахис. А иногда – избыток сна или бессонница, голод, большие нагрузки, стрессы, сильные запахи.

Таким людям назначают обычно анальгетики, в сложных случаях - препараты из группы триптанов. Иногда прописывают также лекарства, которые используют для лечения гипертонии, эпилепсии, и антидепрессанты. Но есть и инновационные методики.

Например, использование уколов красоты - ботокса. Такие препараты снимают мигрени - их колют в височные мышцы, мышцы шеи, жевательные, затылочные мышцы. Но лечение назначает только врач в каждом отдельном случае.

А головные боли напряжения очень распространены. В основном они возникают из-за стрессов, статической офисной работы, низкой самооценки, подавлении гнева, тревоги и даже одиночества.

Обычно впервые они появляются у людей в 25-30 лет и ощущаются как двусторонние, как будто голову взяли в тиски. Могут проявляться при смене погоды, длиться от нескольких часов до нескольких суток.

В таких случаях медики назначают обезболивающие, советуют снизить тревожность. Хорошо помогает массаж воротниковой зоны.

- Если говорить о медикаментозных средствах, то применяют успокаивающие, миорелаксанты, ботулотоксины. Среди немедикаментозных методик эффективными считаются кинезиотерапия, физиопроцедуры, мануальная терапия, иглорефлексотерапия, йога и медитация, - сообщили в тольяттинской горбольнице № 5.

Важно отметить, что духота в квартире тоже провоцирует головные боли. .

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители