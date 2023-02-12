Активированный уголь: почему вы всю жизнь применяли его неправильно

Этот препарат является чистым углеродом, просто сконфигурирован специальным образом и поэтому остается дешевым. Активированный уголь способен выводить из организма токсины и в течении жизни хотя бы раз им пользовался, наверное, каждый россиянин. И тем удивительнее заявления специалистов, что зачастую его применяют неправильно. Так как же, в случае необходимости, следует его пить?

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Использовать не в таблетках

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Активированный уголь - поистине народное лекарство. Он имеется дома у людей, которые привыкли самостоятельно справляться с небольшими проблемами своего здоровья и у тех, кто всегда полагается на указания врачей. Его применяют при отравлениях веществами и продуктами, интоксикацией газами, грязной водой и ядами, при пищевой аллергии, некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта и метеоризме. В инструкции препарата обычно говорится, что следует использовать дозировку - 1 таблетка на 10 кг веса человека. Но в последнее время ситуация изменилась и все чаще во вкладыше указан более оптимальный способ применения этого лекарства.

Теперь активированный уголь рекомендуют употреблять относительно дозировки таким же образом, но не в виде таблеток, а в качестве водной взвеси, для чего препарат предварительно измельчают и разбавляют небольшим количеством воды комнатной температуры. То есть порошок из активированного угля, растворенный в воде, является более эффективным средством и быстрее начинает свое действие, что подтверждают специалисты Ассоциации клинических фармакологов. Также они предупреждают, что время приема препарата должно быть за 1-2 часа до или после еды, а также применения других лекарственных средств, в том числе витаминов.

Применяется в одиночестве

Дело в том, что активированный уголь не обладает избирательным действием и способен поглощать и выводить из организма как вредные, отравляющие вещества, так и полезные, скажем, витамины и микроэлементы. Именно поэтому не следует его использовать в качестве средства очистки организма «от шлаков». И не стоит одновременно с данным лекарством завтракать, обедать и ужинать. Активированный уголь жиры из организма не выводит, эти молекулы слишком велики для угольных пор и поэтому похудеть с его помощью не получится. А вот поступление полезных веществ в организм он легко может снизить и это негативно отразится на здоровье. Также нельзя применять одновременно с активированным углем оральные контрацептивы, обезболивающие, противоаллергические или успокоительные препараты. Об этом предупреждают члены Российского научного медицинского сообщества терапевтов. Ведь любые другие лекарства, оказавшиеся в организме вместе с активированным углем, не успеют должным образом подействовать и при его помощи начнут адсорбироваться в желудочно-кишечном тракте и выводиться.

Спирт не адсорбирует

И хотя активированный уголь отлично поглощает, например, соли тяжелых металлов, различные продукты метаболизма лекарственных средств, он намного слабее контактирует с молекулами этанола. Об этом сообщают врачи Московской областной психиатрической больницы имени В.И. Яковенко. Они уверяют, что принимать активированный уголь во время алкогольных застолий для уменьшения степени опьянения никакого смысла нет. И хотя часть спирта начинает перевариваться еще в желудке и разлагаться при помощи фермента алкогольдегидрогеназа, оказавшийся рядом активированный уголь все равно не способен адсорбировать такой яд. Спирт распадается на ацетальдегид и, хотя это вредное вещество, и оно невелико по размерам, тем не менее, не подходит для угольных пор. При этом ацетальдегид также хорошо растворяется в воде, плохо адсорбируется и медленно выводится.