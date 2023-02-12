Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту

Правда ли, что сон защищает от рака

Для того чтобы не заболеть раком, нужно соблюдать несколько рекомендаций. Необходимо отказаться от сигарет и алкоголя, регулярно отдыхать.

Правда ли, что сон защищает от рака
© Ferra.ru

Профессор Левент Озтюрк, заведующий отделением физиологии медицинского факультета Фракийского университета Турции, рассказал о преимуществах здорового регулярного сна. Такой сон, в частности, помогает укрепить иммунитет и спасает от рака. Кроме того, благодаря такому сну люди с раком успешнее излечиваются от него.

В организме человека есть особые клетки, которые обнаруживают и уничтожают клетки, склонные к канцеризации. При недостатке или отсутствии сна активность и эффективность этих клеток снижается. В результате и рак развивается быстрее.

Недавние научные исследования также показывают, что люди, которые рано идут спать и рано встают, меньше подвержены риску развития рака пищеварительного тракта (включая рак желудка, поджелудочной железы, толстой кишки).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители