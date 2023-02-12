Правда ли, что сон защищает от рака

Для того чтобы не заболеть раком, нужно соблюдать несколько рекомендаций. Необходимо отказаться от сигарет и алкоголя, регулярно отдыхать.

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Профессор Левент Озтюрк, заведующий отделением физиологии медицинского факультета Фракийского университета Турции, рассказал о преимуществах здорового регулярного сна. Такой сон, в частности, помогает укрепить иммунитет и спасает от рака. Кроме того, благодаря такому сну люди с раком успешнее излечиваются от него.

В организме человека есть особые клетки, которые обнаруживают и уничтожают клетки, склонные к канцеризации. При недостатке или отсутствии сна активность и эффективность этих клеток снижается. В результате и рак развивается быстрее.

Недавние научные исследования также показывают, что люди, которые рано идут спать и рано встают, меньше подвержены риску развития рака пищеварительного тракта (включая рак желудка, поджелудочной железы, толстой кишки).