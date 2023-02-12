Врач рассказала, чем опасен дефицит калия

Снижение аппетита, гипотония мышц, ослабление рефлексов, обморочные состояния могут говорить о дефиците калия в организме. Этот микроэлемент является важнейшим веществом для органов и тканей, который активизирует различные клеточные функции. Об этом пишет издание «Спорт-экспресс», ссылаясь на слова терапевта Анастасии Тимощенко.
«Калий в организме является регулятором внутриклеточного обмена, способствует выведению из организма воды и натрия. Поступление калия с пищей является самым важным в регуляции общего содержания калия в организме», — отметила специалист.
Эксперт подчеркнула, что о недостатке микроэлемента свидетельствуют также снижение артериального и венозного давления, нарушение сердечного ритма, бессонница, сухость кожи и тусклость волос.