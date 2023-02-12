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1 час назад

Гипотония мышц, снижение аппетита, обморок: врач рассказала, чем опасен дефицит калия

Клопс.Ruиещё 1

Снижение аппетита, гипотония мышц, ослабление рефлексов, обморочные состояния могут говорить о дефиците калия в организме. Этот микроэлемент является важнейшим веществом для органов и тканей, который активизирует различные клеточные функции. Об этом пишет издание «Спорт-экспресс», ссылаясь на слова терапевта Анастасии Тимощенко.

Врач рассказала, чем опасен дефицит калия
Фото: КлопсКлопс

«Калий в организме является регулятором внутриклеточного обмена, способствует выведению из организма воды и натрия. Поступление калия с пищей является самым важным в регуляции общего содержания калия в организме», — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что о недостатке микроэлемента свидетельствуют также снижение артериального и венозного давления, нарушение сердечного ритма, бессонница, сухость кожи и тусклость волос.

Среди факторов, которые способствуют нарушению метаболизма калия, врач выделила следующие:
  • избыточное потребление чая, кофе и энергетических напитков;
  • избыток натрия в пище;
  • дефицит магния;
  • избыток простых углеводов;
  • злоупотребление алкоголем и курение;
  • повышенное потоотделение при интенсивных физических нагрузках;
  • потеря жидкости при обильной рвоте или диареи;
  • приём мочегонных препаратов (диуретиков).
Болезни и лекарства,
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