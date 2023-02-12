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2 часа назад

Почему бородавки нельзя удалять без участия врачей

Ferra.ruиещё 1

Кандидат медицинских наук, дерматолог-косметолог, врач-эксперт сети клиник «Семейная» Светлана Лапина предупредила об опасности удаления бородавок с помощью народных средств, без обращения к специалисту.

Почему бородавки нельзя удалять без участия врачей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Она отметила, что лечение вульгарных бородавок, возникающих зачастую на ладонях и подошвах и имеющих вирусную природу, часто лечат народными средствами: мякотью чеснока, соком чистотела или каплями на их основе. Но такое лечение подходит далеко не всем.

Вместо терапевтического эффекта, в зависимости от индивидуальных особенностей человека, чувствительности кожи, можно получить химический ожог или аллергическую реакцию. И исходящие из этого неприятные последствия.

Врач напомнила, что особенно стоит избегать подобного лечения детской кожи, потому что она более чувствительна и уязвима.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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