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28 минут назад

Врач Евдокимов перечислил явные признаки инсульта

Мария Кимакович

В беседе в «Вечерней Москвой» врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал, на какие изменения в самочувствии необходимо обратить внимание, чтобы вовремя обратиться за помощью к специалистам.

Врач перечислил явные признаки инсульта
Фото: UnsplashUnsplash

По словам эксперта, следует насторожиться, если вы заметили у себя или близкого человека нарушение координации движений (например, походки), двоение в глазах, резкую головную боль, головокружение или перестали ориентироваться в пространстве.

Обратить внимание следует также на неожиданные нарушения речи, которая вдруг становится нечеткой и запутанной, отмечает врач.

Симптомами инсульта могут быть провалы в памяти, потеря чувствительности в конечностях, нарушение координации и расстройство речи, когда человек не может ответить на ваш вопрос.

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Явным признаком инсульта Евдокимов назвал асимметрию лица: если вы заметили, что один из уголков лица человека опустился вниз, срочно вызывайте скорую.

Ранее невролог перечислил признаки приближающегося инсульта.

Болезни и лекарства,Сергей Евдокимов,
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