Невролог развеял миф о влиянии пива на развитие слабоумия

«Даже если ежедневно пить банку пива или бокал вина, это вредно, что бы ни говорили маркетологи винной промышленности. У алкоголя есть прямая зависящая составляющая, и через месяц приема алкоголя в виде банки пива или бокала вина понадобится уже по две банки пива и два бокала, особенно молодым людям», ― подытожил специалист.