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34 минуты назад

Невролог развеял миф о влиянии пива на развитие слабоумия

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Невролог Александр Комаров прокомментировал исследование южнокорейских ученых, утверждающих, что употребление стакана пива или бокала вина снижает риск развития деменции на 21 процент. Миф о влиянии алкогольных напитков на деменцию он развеял в беседе с News.ru.

Невролог развеял миф о влиянии пива на развитие слабоумия
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам Комарова, спиртное не защищает от этого заболевания, а обостряет его и приводит к развитию алкогольного слабоумия, или болезни Пика.

«Она быстрее развивается у людей, которые ежедневно пьют алкоголь. Алкоголь отрицательное влияет и на деменцию альцгеймеровского типа. Спиртное сопровождает болезнь и в некоторых аспектах комбинирует с корсаковским синдромом, что ухудшит прогноз пациента на выздоровление», ― сказал невролог.

Врач подчеркнул, что алкоголь наносит непоправимый вред организму независимо от количества выпитого, поскольку у человека при ежедневном употреблении спиртного меняется поведение.

«Даже если ежедневно пить банку пива или бокал вина, это вредно, что бы ни говорили маркетологи винной промышленности. У алкоголя есть прямая зависящая составляющая, и через месяц приема алкоголя в виде банки пива или бокала вина понадобится уже по две банки пива и два бокала, особенно молодым людям», ― подытожил специалист.

Ранее невролог, эксперт телеканала «Доктор» Павел Бранд заявил, что с помощью игры в шахматы и другие интеллектуальные игры есть шанс отсрочить развитие болезни Альцгеймера.

Болезни и лекарства,Александр Комаров,
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