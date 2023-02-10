Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
4 часа назад

Инфекционист рассказал, какие прививки нужно сделать в феврале

РИА "ФедералПресс"

От некоторых заболеваний необходимо вакцинироваться заблаговременно из-за длительного интервала между дозами или периода формирования иммунитета. Какие прививки стоит сделать уже в феврале, чтобы успеть к летнему сезону, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Какие прививки нужно сделать в феврале
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Вакцинация – это профилактика развития инфекций, а не лечение. Профилактика и отличается именно тем, что ее проводят заблаговременно и здоровым людям. Проведение вакцинации заранее связано еще и с тем, что для получения эффекта от введенного препарата необходимо время», – объяснил врач в разговоре с «Известиями».

Иммунный ответ от большинства прививок вырабатывается в течение месяца. Но от некоторых инфекций оптимально ставить вакцину в зимний период, желательно в феврале.

Поздняков отметил, что в первую очередь нужно проставить плановые прививки в соответствии с возрастом. Взрослым стоит помнить, что раз в 10 лет необходимо ревакцинироваться от дифтерии и столбняка.

Февраль – самое подходящее время для прививки от клеща. Энцефалит – сезонная группа заболеваний, и уже весной появляется большой риск заражения им. Клещ, конечно, может укусить и чистый, но всегда лучше перестраховаться, чтобы избежать тяжелых форм протекания инфекции, исключить риск летального исхода.

Все другие прививки ставят вне зависимости от времени года. Но важно помнить, что не все вакцины сочетаются между собой, поэтому прививаться всем и сразу не надо. Всегда можно следовать общему календарю прививок, заключил врач.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как избежать заражения бешенством. В Роспотребнадзоре призвали не контактировать с дикими животными и напомнили, что в медучреждениях при наличии полиса могут бесплатно поставить соответствующие прививки.

Болезни и лекарства,Андрей Поздняков,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители