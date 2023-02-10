Какие прививки нужно сделать в феврале

От некоторых заболеваний необходимо вакцинироваться заблаговременно из-за длительного интервала между дозами или периода формирования иммунитета. Какие прививки стоит сделать уже в феврале, чтобы успеть к летнему сезону, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

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«Вакцинация – это профилактика развития инфекций, а не лечение. Профилактика и отличается именно тем, что ее проводят заблаговременно и здоровым людям. Проведение вакцинации заранее связано еще и с тем, что для получения эффекта от введенного препарата необходимо время», – объяснил врач в разговоре с «Известиями».

Иммунный ответ от большинства прививок вырабатывается в течение месяца. Но от некоторых инфекций оптимально ставить вакцину в зимний период, желательно в феврале.

Поздняков отметил, что в первую очередь нужно проставить плановые прививки в соответствии с возрастом. Взрослым стоит помнить, что раз в 10 лет необходимо ревакцинироваться от дифтерии и столбняка.

Февраль – самое подходящее время для прививки от клеща. Энцефалит – сезонная группа заболеваний, и уже весной появляется большой риск заражения им. Клещ, конечно, может укусить и чистый, но всегда лучше перестраховаться, чтобы избежать тяжелых форм протекания инфекции, исключить риск летального исхода.

Все другие прививки ставят вне зависимости от времени года. Но важно помнить, что не все вакцины сочетаются между собой, поэтому прививаться всем и сразу не надо. Всегда можно следовать общему календарю прививок, заключил врач.