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3 часа назад

Стоматолог посоветовала менять зубную щетку после ОРВИ

Национальная Служба Новостей

После перенесенного ОРВИ необходимо менять зубную щетку, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на врача-стоматолога-гигиениста Наталию Савинову.

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По ее словам, это предотвратит повторное заражение. Зубная щетка, как и любой другой предмет гигиены, со временем становится непригодной для использования из-за попавших туда при чистке бактерий и микробов, которые со временем начинают размножаться и чистить зубы такой щеткой становится вредно.

Савинова напомнила, что зубной щеткой можно пользоваться максимум три месяца. «Непригодна щетка и есть она оказалась на полу или другой загрязненной поверхности. Даже полная очистка щетки не гарантирует ее безопасность для зубов и ротовой полости», — отметила эксперт.

В случае удаления зуба или проведения имплантации, а также при лечении пародонтита или гингивита необходимо мыть зубную щетку тщательнее обычного. В случае перенесенных ОРВИ, ангины, COVID-19 и других подобных заболеваний зубная щетка должна храниться отдельно от гигиенических принадлежностей других членов семьи.

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