Врач рассказал о способах самодиагностики рака полости рта

Систематический уход за полостью рта и отказ от вредных привычек уменьшат риск возникновения онкозаболеваний ротовой полости.

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Своевременное выявление онкологических заболеваний – это шанс на полное излечение заболевания на ранней стадии. О простых способах самодиагностики рассказал главный врач Балашихинской стоматологической поликлиники № 1 Сергей Комаров. Несложные манипуляции, которые может выполнить каждый человек, помогут заметить болезнь в самом начале ее развития. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Прежде всего, объясняет врач, такая самодиагностика должна войти в привычку. Осмотры, которые человек выполняет сам, будут эффективны, если выполнять их систематически. Метод прост: осмотр и пальпация обязательны после каждой чистки зубов. «Надо внимательно осмотреть лицо на предмет появления ассиметрии, припухлостей, «шишек», «язвочек» и пигментаций, которых раньше не было. Затем внимательно осмотреть полость рта – не появились ли припухлости, узлы, бугристости, эрозии, кровоточащие язвочки. Если вы заметили любые изменения – следует незамедлительно обратиться к врачу-стоматологу», – разъясняет врач.

В медучреждении специалист проведет опрос, осмотр и пальпацию, в случае показаний дополнительно – аутофлуоресцентную стоматоскопию. Это оптический метод визуализации патологических изменений слизистой оболочки полости рта. При необходимости врач оформит направление в специализированное учреждение для дальнейшего детального обследования и более точной диагностики. Такой осмотр доступен всем жителям Подмосковья бесплатно по полису ОМС в государственных стоматологических поликлиниках.