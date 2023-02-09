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Врач рассказала, как снизить риск развития болезни Альцгеймера

Регулярные физические и умственные нагрузки, а также правильное питание могут внести вклад в профилактику болезни Альцгеймера. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Как снизить риск развития болезни Альцгеймера
© Сетевое издание m24.ru

"Хоть какую-то надежду дают такие методы, как активный образ жизни, занятие физической культурой в умеренном темпе, достаточно правильное, натуральное питание без переедания и всякой мусорной еды и регулярные умственные нагрузки", – перечисляет она.

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Чтение книг может помочь в меньшей степени. В большей степени это разгадывание кроссвордов, собирание пазлов, какие-то интеллектуальные игры типа скрэббла, где надо придумывать слова из букв. Считается, что такие занятия, такая умственная гимнастика тоже способствует сохранению памяти, но это не является гарантией.

Также специалист посоветовала употреблять как можно меньше вредной еды с различными добавками.

"Есть можно все, но умеренно. Главное – не переедать, избегать слишком жирной еды и продуктов, подверженных большой кулинарной обработке, то есть полуфабрикатов, копченостей, каких-то готовых замороженных блюд. Лучше готовить самостоятельно из свежих продуктов и питаться разнообразно, а также избегать всех Е-добавок. Чем меньше их в продуктах, тем они боле естественные, натуральные", – объясняет эксперт.

Кроме того, нужно вести активный образ жизни и заниматься физическими нагрузками.

Физическая нагрузка тренирует сосуды, артерии, вены, способствует хорошему кровоснабжению мозга. Организм больше выводит вредных веществ и препятствует их отложению в тканях последнего. Хотя мы этого не осознаем, но мозг при физической нагрузке тоже работает. Он дает команды, какой рукой или ногой двигать. Считается, что его активная работа способствует долголетию.

Ранее россиянам рассказали, почему с возрастом усваивать новые навыки становится все сложнее. Считается, что человеческий мозг созревает полностью после 20 лет. По большей части он направляет свои силы на совершенствование нейронных сетей, которые были созданы до этого. Кроме того, подбирает для типовых задач простые решения. В результате учиться новым вещам становится тяжелее.

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