Простой тест на шизофрению: видео

Шизофрения – это тяжелое психическое расстройство, для которого характерны нарушения в восприятии реальности и изменения поведения. Среди симптомов заболевания: постоянные галлюцинации, стойкие бредовые идеи, несвязная речь, бессмысленные и странные действия, крайняя возбужденность или, наоборот, замедленные реакции.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), шизофренией страдают около 24 миллионов человек, или 1 из 300 человек во всем мире.

Как рассказал врач-невролог, реабилитолог Антон Клочков в своем TikTok-аккаунте, проверить себя на наличие психического расстройства можно с помощью одной картинки. Здоровые люди и люди с шизофренией видят изображение по-разному.

Смотрите видео, чтобы проверить себя.