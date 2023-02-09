Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

Простой тест на шизофрению: видео

Мира Маркина

Шизофрения – это тяжелое психическое расстройство, для которого характерны нарушения в восприятии реальности и изменения поведения. Среди симптомов заболевания: постоянные галлюцинации, стойкие бредовые идеи, несвязная речь, бессмысленные и странные действия, крайняя возбужденность или, наоборот, замедленные реакции.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), шизофренией страдают около 24 миллионов человек, или 1 из 300 человек во всем мире.

Как рассказал врач-невролог, реабилитолог Антон Клочков в своем TikTok-аккаунте, проверить себя на наличие психического расстройства можно с помощью одной картинки. Здоровые люди и люди с шизофренией видят изображение по-разному.

Смотрите видео, чтобы проверить себя.

Что запрещено при приступе эпилепсии

Ранее мы показывали ролик о том, почему человек болеет чаще, чем животные.

Болезни и лекарства,Видео,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители