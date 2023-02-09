Хирург назвал песни, под которые чаще всего проводятся операции

Российские хирурги чаще всего проводят операции под классическую музыку и радио. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на хирурга Олега Стацюк.

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"Впервые лично столкнулся с музыкой в операционной в 1998-м, в Астраханской области ее использовали травматологи. Рекомендуется включать классическую музыку, но чаще все-таки используют радио, настроенное на музыкальный канал. Музыка должна быть мелодичной, не рэп и тяжелый рок", – отметил Стацюк.

Проведение операций под музыкой дисциплинирует и повышает эмоциональный фон врачам. Также мелодии могут успокоить пациентов во время перидуального обезболивания и сгладить неприятные для них звуки операции.