Как по внешнему виду языка понять, что вам не хватает витаминов

Витамины и минералы нужны человеку для нормальной работы организма. Если человек не будет получать определённые вещества, то может даже заболеть. Иногда на недостаток витаминов могут указывать изменения во внешности.
Доктор Мани Бхардвадж, клинический директор и главный стоматолог Smile Studios, отметил, что о дефиците некоторых витаминов может говорить состояние языка человека. Из-за недостатка витамина B12, B9 (фолиевой кислоты), ферритина на языке могут появиться трещины, морщины, бороздки. По-другому такой язык называют «мошоночным» или «складчатым».
Подобный признак встречается у 1-2% населения. Но тяжесть его проявления может быть разной.
Кроме того, в статье, опубликованной в Otolaryngology Online Journal, отмечается, что такой вид языка может быть связан с дефицитом витамина В12 или пернициозной анемией (состояние, когда организм не может усваивать витамин В12). Согласно данным исследования, которое было опубликовано в BMC Oral Health, в группе из 22 людей со сниженным уровнем В12 - у восьми был складчатый язык.
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