Как по внешнему виду языка понять, что вам не хватает витаминов

Витамины и минералы нужны человеку для нормальной работы организма. Если человек не будет получать определённые вещества, то может даже заболеть. Иногда на недостаток витаминов могут указывать изменения во внешности.

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Доктор Мани Бхардвадж, клинический директор и главный стоматолог Smile Studios, отметил, что о дефиците некоторых витаминов может говорить состояние языка человека. Из-за недостатка витамина B12, B9 (фолиевой кислоты), ферритина на языке могут появиться трещины, морщины, бороздки. По-другому такой язык называют «мошоночным» или «складчатым».

Подобный признак встречается у 1-2% населения. Но тяжесть его проявления может быть разной.

Кроме того, в статье, опубликованной в Otolaryngology Online Journal, отмечается, что такой вид языка может быть связан с дефицитом витамина В12 или пернициозной анемией (состояние, когда организм не может усваивать витамин В12). Согласно данным исследования, которое было опубликовано в BMC Oral Health, в группе из 22 людей со сниженным уровнем В12 - у восьми был складчатый язык.