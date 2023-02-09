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3 часа назад

Почему в аптеках трудно найти ряд лекарств

РИА "ФедералПресс"иещё 1

В России стало трудно приобрести в аптеках «Гексорал», «Но-шпу», «Амоксиклав», «Хилак форте» и еще ряд лекарств. Причины отсутствия некоторых препаратов объясняет директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Почему в аптеках трудно найти ряд лекарств
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Детские лекарственные формы, содержащие ибупрофен, стали появляться. То же самое и с антибиотиками с клавулановой кислотой. Ажиотажного спроса на все группы препаратов сейчас нет», – отметила эксперт.

Причины нехватки каждого отдельного препарата разнятся. Отмечается, что возможно производители отказываются от выпуска некоторых лекарств из-за снижения доходности продаж.

Пока невозможно предсказать, когда пропавший препарат вернется на рынок. Все будет зависеть от ситуации с доступностью субстанций и решением логистических вопросов, пишут «Известия».

Ранее Межведомственная комиссия при Министерстве здравоохранения составила список лекарств, которые оказались под угрозой дефектуры. Это значит, что на время препараты иностранного производства могут оказаться дефицитными.

Болезни и лекарства,Виктория Преснякова,
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