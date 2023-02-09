Почему в аптеках трудно найти ряд лекарств

В России стало трудно приобрести в аптеках «Гексорал», «Но-шпу», «Амоксиклав», «Хилак форте» и еще ряд лекарств. Причины отсутствия некоторых препаратов объясняет директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

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«Детские лекарственные формы, содержащие ибупрофен, стали появляться. То же самое и с антибиотиками с клавулановой кислотой. Ажиотажного спроса на все группы препаратов сейчас нет», – отметила эксперт.

Причины нехватки каждого отдельного препарата разнятся. Отмечается, что возможно производители отказываются от выпуска некоторых лекарств из-за снижения доходности продаж.

Пока невозможно предсказать, когда пропавший препарат вернется на рынок. Все будет зависеть от ситуации с доступностью субстанций и решением логистических вопросов, пишут «Известия».