Россиянам рассказали, чем опасны заболевания десен

Даже здоровые зубы без кариеса и пломб — не показатель здоровья полости рта. Нужно ещё не забывать о дёснах и о том, что они тоже могут страдать, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки. Болезни дёсен тоже угрожают человеку. По данным специалистов, с ними сталкиваются две трети взрослых. А всё обычно из-за лени чистить зубы.
Болезни дёсен обычно называют заболеваниями пародонта. Обычно их развивают бактерии, которые обитают в зубном налёте и зубном камне. А ещё проблемы могут возникнуть из-за курения и жевания табака, приёма некоторых лекарств и генетической предрасположенности.
Основные разновидности заболеваний дёсен — это гингивит и пародонтоз. Гингивит может протекать совсем незаметно, это просто начальная стадия заболеваний дёсен. Болезнь и её последствия легко лечатся.
А вот невылеченный гингивит уже приводит к пародонтозу. Тот опаснее — он приводит к разрушению зубов и тяжёлому заражению дёсен в пораженной области рта. Если процесс запустить, он закончится потерей зубов и заболеваниями близлежащей костной ткани.
Специалисты назвали основные признаки заболеваний дёсен:
Заболевание можно предотвратить. Для этого нужно соблюдать требования по гигиене рта и регулярно посещать врача. Специалисты рекомендуют чистить зубы как минимум два раза в день. Делать это нужно правильно, используя специальную технику. Также важно тщательно удалять налёт, прежде чем он затвердеет.
Не забывайте регулярно пользоваться зубной нитью. Она помогает очищать пространство между зубами там, куда щётка просто не может добраться. Также используйте антимикробные средства для полоскания рта.