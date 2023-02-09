Россиянам рассказали, чем опасны заболевания десен

Даже здоровые зубы без кариеса и пломб — не показатель здоровья полости рта. Нужно ещё не забывать о дёснах и о том, что они тоже могут страдать, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки. Болезни дёсен тоже угрожают человеку. По данным специалистов, с ними сталкиваются две трети взрослых. А всё обычно из-за лени чистить зубы.

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Болезни дёсен обычно называют заболеваниями пародонта. Обычно их развивают бактерии, которые обитают в зубном налёте и зубном камне. А ещё проблемы могут возникнуть из-за курения и жевания табака, приёма некоторых лекарств и генетической предрасположенности.

Основные разновидности заболеваний дёсен — это гингивит и пародонтоз. Гингивит может протекать совсем незаметно, это просто начальная стадия заболеваний дёсен. Болезнь и её последствия легко лечатся.

А вот невылеченный гингивит уже приводит к пародонтозу. Тот опаснее — он приводит к разрушению зубов и тяжёлому заражению дёсен в пораженной области рта. Если процесс запустить, он закончится потерей зубов и заболеваниями близлежащей костной ткани.

Специалисты назвали основные признаки заболеваний дёсен:

покрасневшие, кровоточащие и опухшие дёсны;

неприятный запах изо рта;

подвижность зубов;

чувствительность зубов;

развитие абсцессов в области корней зуба;

потеря зубов.

Заболевание можно предотвратить. Для этого нужно соблюдать требования по гигиене рта и регулярно посещать врача. Специалисты рекомендуют чистить зубы как минимум два раза в день. Делать это нужно правильно, используя специальную технику. Также важно тщательно удалять налёт, прежде чем он затвердеет.