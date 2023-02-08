Россиянкам рассказали, как предотвратить варикоз

Многие дамы знакомы с варикозом, но это не то знакомство, которое хотелось бы продолжить. Тем более он не только выглядит не очень презентабельно, но ещё и вызывает неприятные ощущения — боль и отёки. Почему он возникает, рассказала флеболог Марина Смирнова. Она же и объяснила, как не допустить расширения вен и какие меры профилактики действительно помогут.

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По словам специалистки, варикоз — это такое хроническое расширение вен, которое в итоге может привести к отёкам, гиперпигментации, венозной экземе, липодерматосклерозу и трофической язве. Звучит всё чем дальше, тем хуже.

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Причины появления варикоза можно поделить на две части — одни зависят от генетической предрасположенности, и с ними не поспоришь, а другие — от образа жизни. Проблемы с венами ног могут начаться, если работать постоянно сидя или стоя, в целом мало двигаться, перегружать ноги, иметь лишний вес или некоторые хронические болезни вроде диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы или почек. Варикоз может развиться и при гормональной терапии или беременности.

Чтобы предотвратить появление варикоза или хотя бы остановить его на ранних стадиях, нужно выполнять простые условия. Если есть лишний вес, то от него стоит избавиться. Питаться нужно сбалансированно, вести активный образ жизни и даже на работе каждый час делать перерывы на 10–15 минут, чтобы размяться. Можно ещё периодически поднимать ноги в горизонтальное положение или даже выше, делать контрастный душ и носить компрессионное бельё. Его поможет подобрать специалист.

Как вообще понять, что бахнул варикоз? Такое не пропустишь — появляется тяжесть, боль в ногах, слишком частые отёки и даже судороги. Расширяются вены и возникают сосудистые звёздочки. На коже состояние тоже сказывается — появляется гиперпигментация, дерматосклероз и трофические язвы.

Если что-то из этого уже заметно, специалистка посоветовала обратиться к флебологу. Он назначит УЗИ и анализы, а дальше уже поможет определить, что происходит с венами и почему.